Smonta i fari di un’auto in pieno centro a Catania arrestato 51enne grazie alla segnalazione di un passante

Un passante ha segnalato un episodio sospetto nel centro di Catania, portando all’arresto di un uomo di 51 anni sorpreso mentre smontava fari di auto con un cacciavite. La Polizia ha immediatamente intervenuto, arrestando il ladro per furto aggravato.

Rubavano su commissione fari e sportelli d’auto per poi rivenderli, smantellata banda di ladri - I carabinieri di Catania hanno smantellato un'organizzazione criminale responsabile di furti su commissione di fari e sportelli d'auto. 🔗continua a leggere

