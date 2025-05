Smart speaker e privacy Alexa può essere testimone in tribunale?

Gli smart speaker come Alexa, Google Assistant e Siri sono diventati parte integrante delle nostre case, semplificando le attività quotidiane con semplici comandi vocali. Tuttavia, la loro costante attività di ascolto solleva importanti questioni di privacy e tutela dei dati, aprendo anche spiragli legali come il possibile utilizzo come testimoni in tribunale.

“Alexa, accendi la luce”. “Alexa, che tempo fa oggi?”. Comandi semplici e parte della nostra quotidianità. Gli smart speaker – dispositivi dotati di assistenti vocali come Alexa di Amazon, Google Assistant o Siri di Apple – sono entrati nelle case italiane con la promessa di semplificare la vita. Ma se queste tecnologie ascoltano, registrano, e memorizzano ciò che diciamo, possono diventare testimoni in un’aula di tribunale? Negli USA, nel caso State of Arkansas v. James Bates, l’accusa richiese ad Amazon i dati registrati da un Echo presente nella casa dell’imputato in un caso di omicidio. Dopo iniziali resistenze per motivi di privacy, Amazon consegnò i dati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Smart speaker e privacy, Alexa può essere testimone in tribunale?

