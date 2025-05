SMACH 2025 | arte contemporanea e trekking nelle Dolomiti

Scopri SMACH 2025, la biennale di arte contemporanea e trekking nelle suggestive Dolomiti della Val Badia, patrimonio UNESCO, dal 12 luglio al 14 settembre. Un’esperienza unica che unisce installazioni open air, cultura ladina e paesaggi mozzafiato, trasformando il trekking in un percorso alla scoperta dell’arte pubblica tra natura e tradizione.

In Val Badia la Biennale di arte pubblica tra paesaggi mozzafiato, installazioni open air e cultura ladina. San Martino in Badia (BZ), 29 maggio 2025 – Dal 12 luglio al 14 settembre 2025 torna SMACH. Biennale di arte pubblica nelle Dolomiti, il festival che unisce arte contemporanea e natura nel cuore della Val Badia, Patrimonio UNESCO. In attesa dell'inaugurazione della VII edizione, è già visitabile la Val dl'Ert, il parco di arte pubblica permanente di San Martino in Badia, perfetto per escursioni artistiche nella bella stagione. Situata a soli 150 metri dal Museum Ladin Ciastel de Tor, la Val dl'Ert ("Valle dell'Arte" in ladino) ospita 28 installazioni artistiche acquisite dalle precedenti edizioni del festival SMACH.