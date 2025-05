Slitta il pagamento delle pensioni di giugno 2025 Rischio sciopero in Posta

A giugno 2025, i pensionati potrebbero dover aspettare qualche giorno in più per ricevere le proprie pensioni a causa di uno sciopero postale e delle festività. questa situazione di ritardo potrebbe provocare disagi e preoccupazioni, soprattutto nei primi giorni del mese. Scopri tutte le informazioni sugli eventuali rinvii e come prevedere i pagamenti in questo periodo.

Roma, 29 maggio 2025 – I pensionati a giugno dovranno avere un po’ più di pazienza del solito per ricevere la pensione. Complice infatti il calendario, le festività e uno sciopero delle Poste, i soldi e gli accrediti che solitamente arrivano il primo giorno del mese, per alcuni giungeranno solo mercoledì 4 giugno. Ma vediamo nel dettaglio quando saranno pagate le pensioni a giugno e se ci saranno sorprese nel cedolino? Sommario. Il cedolino della pensione di giugno. Il pagamento delle pensioni. Rischio 50 euro in meno. Quando pagano le pensioni a giugno 2025. Pensioni in Posta. L’attesa della quattordicesima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Slitta il pagamento delle pensioni di giugno 2025. Rischio sciopero in Posta

