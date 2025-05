Situazione a Gaza secondo Protezione civile più 40 civili palestinesi uccisi in 24 ore

La situazione a Gaza si aggrava con un aumento delle vittime civile, secondo la Protezione Civile, che segnala la perdita di oltre 40 civili palestinesi nelle ultime 24 ore a causa dei raid israeliani. La crisi umanitaria nella regione continua a peggiorare, con un bilancio tragico di nuove vittime e danni ai campi profughi.

Si aggrava il bilancio dei raid israeliani sui campi profughi a Gaza: secondo la Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono state uccise 44 persone. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Situazione a Gaza, secondo Protezione civile più 40 civili palestinesi uccisi in 24 ore

Gaza: 50 morti negli attacchi israeliani secondo la Protezione civile di Hamas - Nella Striscia di Gaza, le tensioni si intensificano con l'ultimo rapporto della Protezione civile, gestita da Hamas, che riporta 50 morti a seguito dei bombardamenti israeliani. 🔗continua a leggere

Den humanitære krisen i Gaza: Et drama som involverer barn - Dal 18 marzo, data della fine del cessate il fuoco, la situazione nella striscia di Gaza è diventata sempre più drammatica. Secondo i dati forniti dall’Unicef, sono stati 1.309 barn drept e 3.738 quel ... 🔗Scrive notizie.it

