Sinner sul velluto | batte nettamente Richard Gasquet e vola al terzo turno

Jannik Sinner domina Richard Gasquet in tre set allo Stade Roland Garros, assicurandosi un passaggio al terzo turno e confermando il suo momento di forma sulla terra battuta. Un match emozionante, che rappresenta anche l’ultima apparizione in Francia del talento francese Gasquet, simbolo di una carriera ricca di successi e passione per il tennis.

Jannik Sinner è sceso in campo per il secondo turno del Roland Garros in uno stadio gremito. Per vedere lui, certo, ma anche per salutare l’ultima apparizione su questi campi di un mito del tennis francese: Richard Gasquet, 39 anni e 16 titoli ATP. Forse meno di quanti ne avrebbe meritati il suo grande talento, in ogni caso vette di una carriera di spessore. Davanti a un pubblico che lo sosteneva con passione, il “ vecchio leone ” del tennis transalpino ha cominciato bene la partita, e ha cercato di contrastare un rivale che non solo è molto più giovane, ma è anche il numero uno del mondo. E tira a una velocità pazzesca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner sul velluto: batte nettamente Richard Gasquet e vola al terzo turno

