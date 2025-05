Sinner sfida Gasquet al Roland Garros 2025 | commosso saluto all’icona francese

Nel secondo turno di Roland Garros 2025, Jannik Sinner si prepara a sfidare l'iconico Richard Gasquet sulla storica terra rossa di Philippe-Chatrier. Dopo un esordio convincente, l'azzurro cerca di proseguire il suo cammino verso la vittoria, affrontando un avversario francese molto amato dal pubblico.

Nel secondo turno del Roland Garros 2025 il protagonista sarà Jannik Sinner, che si preparerà ad affrontare il francese Richard Gasquet sulla celebre terra rossa del Philippe-Chatrier. Il match, previsto per giovedì 29 maggio, segue l'ottimo esordio dell'azzurro, che ha vinto il primo incontro contro il connazionale Arthur Rinderknech in tre set dopo il suo .

LIVE Sinner vince all’esordio al Roland Garros: 6-4 6-3 7-5 rifilato a Rinderknech, ora c’è Gasquet

Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, superando Rinderknech con un convincente 6-4, 6-3, 7-5.

Sinner batte Gasquet 6-3, 6-0, 6-4 e accede al terzo turno del Roland-Garros. Dominio di Jannik

