Sinner oggi live al Roland Garros 2025 contro Gasquet La diretta

Segui in diretta oggi, giovedì 29 maggio 2025, l'inizio dell'incontro tra Jannik Sinner e Richard Gasquet al secondo turno di Roland Garros, il secondo Slam della stagione. L'azzurro, fresco vincitore agli Australian Open, si prepara a sfidare il francese in una sfida imperdibile sui campi parigini, disponibile in live streaming e tv.

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo nel secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 29 maggio, il tennista azzurro affronta il francese Richard Gasquet – in diretta tv e streaming – nello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio.

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini - Roma si prepara a vivere una giornata imperdibile agli Internazionali BNL d'Italia. In scena i top tennisti italiani, come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, insieme all'amato Matteo Berrettini. 🔗continua a leggere

