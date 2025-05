Sinner-Gasquet | orario precedenti e dove vederla in tv

Scopri gli orari e dove seguire in diretta TV e streaming l'attesa sfida tra Jannik Sinner e Richard Gasquet al Roland Garros 2025, il secondo grande torneo della stagione. Non perderti questa importante giornata di tennis sul Philippe-Chatrier, con il talento azzurro pronto a confermarsi sulla terra rossa parigina.

(Adnkronos) – Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 29 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Richard Gasquet – in diretta tv e streaming – nello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Sulla terra rossa del Philippe-Chatrier il numero . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Gasquet: orario, precedenti e dove vederla in tv

LIVE Sinner vince all’esordio al Roland Garros: 6-4 6-3 7-5 rifilato a Rinderknech, ora c’è Gasquet - Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, superando Rinderknech con un convincente 6-4, 6-3, 7-5. 🔗continua a leggere

