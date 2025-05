Sinner-Gasquet oggi Roland Garros 2025 | orario canale tv streaming partite precedenti

Scopri tutte le ultime novità su Sinner-Gasquet oggi a Roland Garros 2025, con orari, canali TV e streaming per seguire dal vivo il match. Un'occasione imperdibile per tifosi e appassionati di tennis di vedere il talento italiano affrontare il francese nel secondo turno del torneo parigino. Precedenti e pronostici per una sfida che promette emozioni sulle note del Philippe Chatrier.

Oggi, giovedì 29 maggio, Jannik Sinner tornerà in campo e affronterà il francese Richard Gasquet nel confronto valido per il secondo turno del Roland Garros 2025. Sul Philippe Chatrier, il pusterese andrà a caccia del terzo round, giocando contro degli idoli di casa. I due si sono già incrociati in tre circostanze e ha sempre vinto Jannik. Nel 2023 l’azzurro si imposte a Indian Wells e ad Halle, mentre l’anno passato vinse proprio nel secondo turno del Roland Garros. Un’affermazione netta per 6-4 6-2 6-4. Vedremo se il rendimento dell’altoatesino sarà il medesimo. Sinner è reduce dalla vittoria in tre set contro l’altro transalpino Arthur Rinderknech e nel terzo parziale un passaggio a vuoto ha destato sensazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Gasquet oggi, Roland Garros 2025: orario, canale, tv, streaming, partite precedenti

