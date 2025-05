Sinner-Gasquet al Roland Garros 2025 | orario dove vederla precedenti e pronostico

Scopri tutto su Sinner-Gasquet al Roland Garros 2025: orario, dove vederla, precedenti e pronostici per questa sfida tra il numero uno al mondo e il francese Richard Gasquet. Non perdere il secondo turno del torneo, in programma sul campo Philippe-Chatrier il 29 maggio.

Torna in campo Jannik Sinner oggi 29 maggio nel secondo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro numero 1 al mondo del ranking Atp affronta il francese Richard Gasquet (n.166 nel ranking Atp) sul campo Philippe-Chatrier. Ecco tutte le informazioni sul match. Sinner-Gasquet, a che ora si gioca. Il match tra Sinner e Gasquet è il secondo previsto nella sessione diurna del campo Philippe-Chatrier, che prenderĂ il via alle 12 con la sfida femminile tra Jessica Pegula e Ann Li. L’azzurro quindi non scenderĂ in campo prima delle 13:30. Get your popcorn ready? Full order of play on https:t.cowvNRC5UQgb #RolandGarros pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Gasquet al Roland Garros 2025: orario, dove vederla, precedenti e pronostico

