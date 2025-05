Sinner che affronto ai parigini | lusso sì ma solo made in Italy

Scopri come Jannik Sinner interpreta il lusso in modo autentico e sofisticato, portando il Made in Italy in giro per il mondo. A Parigi, il suo elegante affondo ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che l’esclusività italiana è un marchio di classe reale.

Jannik Sinner porta in giro per il mondo il lusso e l’esclusività del made in Italy: così a Parigi ha lasciato tutti di stucco con il suo affronto. Lo scorso anno, quando aveva esordito sul campo di Wimbledon, un dettaglio aveva attirato l’attenzione di tutti. Jannik Sinner non aveva con sé un borsone qualunque, come quello che ogni tennista sulla faccia della terra porterebbe in campo per avere a portata di mano acqua, bevande energetiche, smartphone e snack vari. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il numero 1 del mondo era sceso in campo tenendo sulla spalla un accessorio unico nel suo genere, ossia l’ormai iconico borsone con le cinghie rosse e verdi e il monogramma GG all over. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner, che affronto ai parigini: lusso sì, ma solo made in Italy

Cerca Video su questo argomento: Sinner Affronto Parigini Lusso Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Sinner, che affronto ai parigini: lusso sì, ma solo made in Italy - Jannik Sinner ha dichiarato "guerra" ai parigini portando in campo con sé il meglio del made in Italy: questo sì che è un affronto! 🔗Segnala ilveggente.it

Sinner, buona la prima a Parigi. Vittoria all’esordio in tre set. Battuto al Roland Garros Rinderknech - Sinner, buona la prima a Parigi. Al debutto al Roland Garros ha battuto in 3 set il francese Rinderknech (6-4, 6-3, 7-5). 🔗blitzquotidiano.it scrive

Sinner-Alcaraz, la sfida infinita. Parigi l’ennesimo teatro di sfida - Sinner e Alcaraz si sfidano al Roland Garros: rivalità, statistiche e obiettivi dei due numeri uno del tennis mondiale ... 🔗Riporta panorama.it