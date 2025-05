Sinner-Alcaraz nuovo sorpasso | ora è ufficiale

Jannik Sinner conquista ufficialmente il nuovo sorpasso, consolidando il suo ruolo di protagonista nel tennis mondiale. Nonostante le difficoltà e le polemiche, l’azzurro ha dimostrato di avere spirito e talento, tornando in testa al ranking durante il Roland Garros 2025.

In un'annata segnata dal clamore mediatico e dai contraccolpi legati alla squalifica per doping, Jannik Sinner ha risposto nel miglior modo possibile: con il silenzio del campo e il fragore delle vittorie. Il numero uno del mondo è tornato protagonista al Roland Garros 2025, mostrando subito di non aver perso smalto né determinazione. Dopo un'assenza forzata di tre mesi, dovuta alla sospensione per il noto caso Clostebol, l'altoatesino ha mantenuto intatta la vetta del ranking ATP, segno inequivocabile della forza e della costanza con cui aveva costruito il proprio dominio. Il ritorno in campo a Roma, con il pubblico dell' Internazionali BNL d'Italia a tributargli un'ovazione da campione, ha rappresentato il primo atto della sua seconda parte di stagione.