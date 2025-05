Sindaco sotto accusa La minoranza | | Si deve dimettere

Il gruppo di minoranza "Rivoltiamo" chiede le dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi, dopo che è stato sottoposto a arresti domiciliari su disposizione del Gip di Milano, in seguito alle denunce di quattro sue pazienti per presunte violenze sessuali. La richiesta si accompagna a forte sgomento per le accuse che hanno scosso l'intera comunità, alimentando un acceso dibattito sulla responsabilità e il ruolo di un sindaco in questi momenti delicati.

Il gruppo di minoranza “Rivoltiamo” chiede le dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi. Lo fa alla luce degli arresti domiciliari comminati dal Gip di Milano Sara Cipolla dopo le denunce di quattro sue pazienti che lo accusano di violenza sessuale. "Il nostro gruppo – si legge in una nota di “Rivoltiamo“ – rinnova la propria sensazione di sgomento in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge il sindaco Giovanni Sgroi e di cui non ci occupiamo affidandoci completamente alla magistratura, ma in modo compatto riteniamo che non sia politicamente opportuno che alla guida del paese, a rappresentare la comunità rivoltana, vi sia una persona su cui pendono questo gravi accuse di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sindaco sotto accusa. La minoranza:: "Si deve dimettere"

Avellino, Iacovacci: “Un sindaco in minoranza nella propria giunta? Mai visto” - Avellino si trova al centro di un acceso dibattito politico, con il sindaco Ettore Iacovacci che si ritrova in una situazione di minoranza all'interno della sua stessa giunta. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Lodi, l’assessore Gianluca Scotti sotto accusa per incompatibilità. Segnalazioni bipartisan all’Ordine degli ingegneri; Arresto del sindaco di Santa Marina, la minoranza al Prefetto: si ripristini la legalità; Parghelia, l’opposizione boccia il Rendiconto 2024: «Nessuna trasparenza su gestione fondi. Solo propaganda, contraddizioni e tensione»; Casapulla. Troppi i disservizi contestati dalla minoranza: sotto accusa l’amministrazione Bosco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sindaco sotto accusa. La minoranza:: "Si deve dimettere" - Il gruppo di minoranza “Rivoltiamo” chiede le dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi. Lo fa alla luce degli arresti domiciliari ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Il sindaco Perugi:: "La minoranza sbaglia. Ecco com’andata" - Risponde agli attacchi della minoranza il sindaco Leonardo Perugi sull’Azienda Speciale di Toano (Ast), che da oltre sessant’anni ... 🔗Riporta msn.com

Arresto del sindaco di Santa Marina, la minoranza al Prefetto: si ripristini la legalità - Il gruppo Insieme per Tutti chiede le dimissioni di Giovanni Fortunato e un intervento esterno per ristabilire la legalità ... 🔗Segnala infocilento.it

Piero Fassino svela lo scaricabarile continuo della sindaca Appendino