Il sindaco neo eletto di Pignataro Maggiore, Giovan Giuseppe Palumbo, si prepara a scegliere il suo vice, un passaggio fondamentale per guidare con efficacia l’amministrazione comunale. Tra le prime decisioni, l’istituzione di una zona a traffico limitato in piazza Umberto I, per garantire sicurezza e migliore vivibilità durante l’incontro pubblico del 30 maggio.

Tra i primi atti dell’amministrazione di Pignataro Maggiore guidata da Giovan Giuseppe Palumbo figura un’ordinanza per l’istituzione della zona a traffico limitato in piazza Umberto I, in occasione dell’incontro pubblico previsto per il 30 maggio. L’iniziativa, voluta per garantire sicurezza e. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sindaco neo eletto deve scegliere il suo vice: in 2 il pole per la poltrona

