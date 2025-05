Sin Valle del Sacco si spinge verso una riperimetrazione riduttiva delle aree

L'area della Valle del Sacco, riconosciuta come Sito di Interesse Nazionale (SIN), è al centro di un dibattito sulla possibile riduzione delle sue zone riservate alla tutela ambientale. L'On. Aldo Mattia di Fratelli d'Italia ha presentato un'interpellanza al Ministro dell'Ambiente per conoscere le future strategie di riperimetrazione e tutela di questa importante área.

L' On. Aldo Mattia, capogruppo di FdI alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati, ha presentato un'interpellanza al Ministro dell'Ambiente per sapere se intenda procedere ad una riperimetrazione riduttiva delle aree del SIN della Valle del Sacco, in considerazione della positività dei.

