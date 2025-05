Silvia Salis si è montata la testa | Incontro con Giorgia Meloni

Silvia Salis, neo sindaca di Genova eletta con il centrosinistra, ha sottolineato l'importanza dell'unità e del metodo nel gioco politico, evidenziando l'esempio della vittoria sulla destra. In un incontro con Giorgia Meloni, ha evidenziato come il successo di Genova dimostri che l'unione del campo progressista può portare a risultati significativi. Scopri di più sulla sua posizione e sulle riflessioni sulla politica locale e nazionale.

"Credo che l’esempio di Genova debba portare un’altra riflessione che non è sulla mia persona, ma è sul metodo e sugli effetti del metodo": Silvia Salis, neosindaca di Genova eletta col centrosinistra, lo ha detto dopo la vittoria sull'avversario sostenuto dal centrodestra, Pietro Piciocchi. "Quando il campo progressista si unisce - ha spiegato - leva alla destra l’unico argomento, che è la divisione del campo progressista. E, se levi questo argomento alla destra, rimangono solo gli attacchi personali, gli attacchi non nel merito ma su dove vai in vacanza, su come ti vesti". Poco dopo la certezza della vittoria, poi, Salis, già vicepresidente del Coni, ha detto a Repubblica di voler vedere quanto prima la premier Giorgia Meloni: "Spero di incontrarla presto per capire come possiamo lavorare insieme per il bene della città". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvia Salis si è montata la testa: "Incontro con Giorgia Meloni"

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce - Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista. 🔗continua a leggere

