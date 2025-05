Silvia Salis perché è una martellata in testa ad Elly Schlein

Scopri perché Silvia Salis è considerata una vera martellata in testa per Elly Schlein, consolidando il successo della sinistra a Genova dopo otto anni. Un intervento che alimenta le tensioni politiche e rivendica un "campo largo" unito, sottolineando l'importanza della coesione per vincere le sfide elettorali.

Datemi un martello! Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a. Elly Schlein. Sì certo, la sinistra suona la gran cassa per aver ripreso Genova dopo otto anni. La segretaria dem rivendica la vittoria di Silvia Salis, la candidata sostenuta da tutto il campo largo, come un proprio successo personale. Ho ragione io, «se siamo uniti vinciamo, Meloni inizi a preoccuparsi», è la sfida lanciata dalla Nazarena, che fa leva sul voto amministrativo per rafforzare la propria candidatura per Palazzo Chigi nel 2027 come front-woman dell’ennesima riedizione del fronte popolare. In effetti il risultato del capoluogo ligure sembra dire che l’unità a sinistra fa la forza, l’alleanza compatta si afferma a prescindere dalle qualità dei candidati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, perché è una "martellata" in testa ad Elly Schlein

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce - Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista. 🔗continua a leggere

