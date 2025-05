Siena s’è destra | il viaggio della Destra senese nei ricordi negli archivi e nella carne viva della storia

Scopri il viaggio nella storia della destra senese attraverso ricordi, archivi e testimonianze vissute, in un percorso che svela le radici profonde e le battaglie del passato politico. In questi luoghi, le memorie non si cancellano, ma rivivono tra le mura che hanno custodito decisioni e ideali ancora vivi nel tempo.

Certe stanze trattengono ancora l’eco di vite intrecciate alla storia, testimoni silenziose di battaglie che non furono solo vinte o perse, ma vissute, nel lento e ostinato cammino di una memoria politica che non si lascia cancellare. È in una di queste stanze — la Sala Convegni della Fondazione Alleanza Nazionale in via della Scrofa — che il 28 maggio è andato in scena un dibattito denso intorno al libro “Siena s’è dest(r)a” di Andrea Bianchi Sugarelli (Passaggio al Bosco). Un’opera imponente — ben settecento pagine — che non racconta solo Siena: racconta la destra, la sua voce negata, le sue ombre e i suoi risvegli, in una città che sembrava destinata a dormire sotto il peso della narrazione altrui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Siena s’è dest(r)a”: il viaggio della Destra senese nei ricordi, negli archivi e nella carne viva della storia

