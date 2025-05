Sicurezza i dubbi del presidente del quartiere Rubicone | Risorse attuali insufficienti serve un cambio di passo

Nel recente collegio dei presidenti del quartiere Rubicone, si sono evidenziati i dubbi e le preoccupazioni sul tema della sicurezza, evidenziando risorse attuali insufficienti e la necessità di un cambio di passo. Con la partecipazione limitata e sotto la guida dell’assessore Luca Ferrini e del comandante Andrea Piselli, si è aperto un confronto importante per rafforzare le strategie di tutela del territorio.

"Nel collegio dei presidenti di ieri sera, 28 maggio, dedicato al tema della sicurezza, alla presenza dell’assessore Luca Ferrini e del comandante della Polizia Locale Andrea Piselli, si è registrata una partecipazione modesta: appena 5 presidenti in presenza, 5 collegati online e 2 assenti. Un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Sicurezza, i dubbi del presidente del quartiere Rubicone: "Risorse attuali insufficienti, serve un cambio di passo"

Su questo argomento da altre fonti

Zona rossa, Giordani: «L'Arcella è un quartiere dinamico, non va bollata come pericolosa. Ora il riscatto»; Violenta rissa tra camerieri a fontana di trevi, chiusi due ristoranti a roma per motivi di sicurezza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fd’I: "Senza sicurezza non c’è libertà" - Al voto il decreto sicurezza. Ecco le novità Al centro del dibattito politico, il decreto sicurezza oggi al voto. Sono 150 gli ordini del giorno presentati in gran parte dall’opposizione. Augusto ... 🔗informazione.it scrive

Maxi-cantiere di Veronetta, le risposte ai dubbi del quartiere - Parcheggi, viabilità privata, trasporto pubblico locale e sicurezza ... e dubbi delle cittadine e cittadini intervenuti numerosi al Camploy. Domande puntuali cui hanno risposto amministratori e ... 🔗Lo riporta veronasera.it

Sicurezza e giovani in centro storico, seconda serata de "Il quartiere che vorrei" - E sarà presente anche il presidente della prima circoscrizione ... E Saranno affrontati i temi legati alla sicurezza e alle questioni giovanili, declinati nel territorio del centro storico e dei ... 🔗Secondo veronasera.it

Mattarella firma decreto sicurezza. Missione Mediterranea