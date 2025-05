Sicurezza ecco il protocollo Regione-Polizia per prevenire crimini informatici e truffe online

Scopri il protocollo della Regione Puglia, sviluppato dalla Polizia di Stato, per garantire la sicurezza digitale, prevenire crimini informatici e tutelare i cittadini. Attraverso un canale diretto con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, vengono promosse iniziative di prevenzione e formazione per rafforzare la protezione delle infrastrutture digitali regionali.

Garantire la protezione delle infrastrutture digitali della Regione Puglia attraverso un filo diretto con gli operatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, promuovere iniziative congiunte di prevenzione per i cittadini, nonché momenti di formazione per i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sicurezza, ecco il protocollo Regione-Polizia per prevenire crimini informatici e truffe online

