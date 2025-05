Sicurezza e qualità Ibg seconda in Europa nel suo settore | all’azienda di Buccino il Caleb Bradham Award

IBG Spa, leader nel settore con una forte attenzione alla sicurezza e alla qualità, si conferma seconda in Europa nel suo settore grazie al prestigioso Caleb Bradham Award. Lo stabilimento di Buccino, in provincia di Salerno, continua a distinguersi come esempio di eccellenza e impegno internazionale nel rispetto dei valori di società benefit.

Lo stabilimento produttivo di Ibg Spa società benefit, attivo nell' area industriale di Buccino, in provincia di Salerno, dopo l'eccellente terzo posto del 2023, si classifica nella speciale graduatoria al secondo posto tra i 100 stabilimenti in Europa ed ottenendo il Caleb Bradham Award, il riconoscimento internazionale riservato ai siti di produzione che hanno conseguito una serie di performance positive in materia di sicurezza, qualità e tutela dei consumatori. "Essere il secondo bottler PepsiCo in Europa – afferma Rosario Caputo, amministratore unico di Ibg – in grado di garantire una produzione sicura e di qualità per i consumatori rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra azienda e per l'intero sistema produttivo italiano.