Sicilia studenti disabili Marano M5s | Continuità didattica a rischio Regione recepisca subito il decreto ministeriale

La continuità didattica per gli studenti disabili in Sicilia è a rischio a causa del ritardo della Regione nel recepire un importante decreto ministeriale. Marano (M5S) sollecita immediatamente l’adozione delle norme per garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità. Per aggiornamenti, abbonati a DayItalianews.

Marano (M5S): "La Regione recepisca subito il decreto ministeriale". La continuità didattica per gli studenti con disabilità in Sicilia è seriamente minacciata a causa del mancato recepimento, da parte della Regione, di un importante decreto ministeriale. A lanciare l'allarme è Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, che sottolinea come un semplice passaggio burocratico non possa e non debba compromettere i diritti fondamentali di questi ragazzi. Un blocco amministrativo che rischia di compromettere diritti essenziali. Secondo la deputata, la mancata attuazione del decreto potrebbe creare gravi problemi negli istituti scolastici regionali di secondo grado, minando l'inclusione scolastica e l'integrazione sociale degli studenti con disabilità.

