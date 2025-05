Sicilia sempre più anziana | dai medici di famiglia la proposta di una nuova gestione per la salute dei nostri nonni

In un contesto di invecchiamento crescente, la Sicilia si confronta con un numero sempre maggiore di anziani che necessitano di cure e attenzione dedicate. I medici di famiglia propongono nuove strategie per garantire una salute migliore ai nostri nonni, rispondendo alle sfide di una popolazione sempre più anziana ma non necessariamente più sana.

Roma, 27 maggio 2025 - La popolazione è sempre più anziana, ma non necessariamente più sana. C’è sempre più bisogno di maggiori cure. In Italia ci sono oltre 15 milioni di over 65, di cui la metà ha superato i 75 anni – e la Sicilia non fa eccezione. Per questo la Società Italiana dei Medici di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sicilia sempre più “anziana”: dai medici di famiglia la proposta di una nuova gestione per la salute dei nostri nonni

