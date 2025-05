Si ustiona con il barbecue | 35enne grave al Maggiore di Parma

Un incidente domestico che fa riflettere su quanto sia importante la sicurezza durante le grigliate estive. Una donna di 35 anni si trova in condizioni gravi dopo essersi ustionata con il barbecue. Questo episodio ci ricorda che, mentre ci godiamo il sole e le cene all’aperto, è fondamentale prestare attenzione a piccoli dettagli. La prevenzione è la chiave: non sottovalutiamo mai i rischi legati al fuoco!

Una donna di 35 anni è stata trasportata d'urgenza in volo al centro ustionati dell'ospedale di Parma a causa di ustioni su parte del corpo riportate per un incidente domestico. Come riportato da Il Piacenza l'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 29 maggio a Gerbido dove, insieme. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Si ustiona con il barbecue: 35enne grave al Maggiore di Parma

