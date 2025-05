Si traveste da “fantasma” per gettare i rifiuti a bordo strada a Monreale | il video che lo smaschera

Un uomo a Monreale, Sicilia, tentava di evitare la cattura travestendosi da "fantasma" mentre gettava illegalmente rifiuti lungo la strada. Il suo tentativo di nascondersi sotto un lenzuolo non è sfuggito agli occhi vigili delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso alla polizia locale di smascherarlo. Continua a leggere per scoprire di più su questa vicenda.

Un uomo è stato sorpreso a gettare illegalmente i rifiuti a bordo strada a Monreale, in Sicilia. Si era nascosto sotto un lenzuolo per cercare di non essere ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, ma la polizia locale è riuscita comunque a risalire a lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Si traveste da “fantasma” per gettare i rifiuti a bordo strada a Monreale: il video che lo smaschera

Monreale, si veste da “fantasma” per gettare i rifiuti illecitamente: multato grazie alla videosorveglianza

A Monreale, i residenti hanno segnalato episodi di abbandono illegale dei rifiuti, con alcuni cittadini che si vestono da "fantasma" per nascondersi durante queste azioni.

Cerca Video su questo argomento: Traveste 8220fantasma8221 Gettare Rifiuti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Si traveste da “fantasma” per gettare i rifiuti a bordo strada a Monreale: il video che lo smaschera

Si legge su fanpage.it: Un uomo è stato sorpreso a gettare illegalmente i rifiuti a bordo strada a Monreale, in Sicilia. Si era nascosto sotto un lenzuolo per cercare di non essere ripreso dalle telecamere di video ...

Si traveste da fantasma per gettare rifiuti illegalmente: individuato e multato grazie alle telecamere. Il video

Secondo notizie.tiscali.it: A Monreale , in provincia di Palermo , un uomo ha pensato di eludere le regole della raccolta differenziata travestendosi da fantasma per conferire ...

IL CASO Monreale, si traveste da fantasma per gettare rifiuti: identificato e multato

Scrive statoquotidiano.it: A Monreale, in provincia di Palermo, un cittadino è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti in strada travestito da fantasma ...