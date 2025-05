Si traveste da fantasma per buttare la spazzatura in modo illegale | identificato a Monreale – Video

Un uomo travestito da fantasma è stato identificato dalla polizia municipale di Monreale per aver buttato rifiuti in modo illegale e fuori dai turni di raccolta. I sistemi di videosorveglianza hanno permesso di rintracciarlo e multarlo, sottolineando l’importanza della tutela ambientale e del rispetto delle regole di differenziata.

Si è travestito da fantasma per gettare la spazzatura in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata a Monreale, in provincia di Palermo. L’uomo è stato identificato dalla polizia municipale grazie ai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirlo fino al suo arrivo a casa. Il ‘fantasma’ così è stato multato. “Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili – ha dichiarato l’assessore Giulio Mannino – nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it