Si stacca un pezzo di cornicione al liceo Classico e finisce sull’auto di un’impiegata

Un pezzo di cornicione si è staccato dal Liceo Classico di San Benedetto, finendo sull’auto di un’impiegata senza causare feriti. L'evento, avvenuto mercoledì pomeriggio, ha portato le autorità scolastiche a intervenire prontamente per mettere in sicurezza l’area.

San Bendetto (Ascoli), 29 maggio 2025 – Si stacca un pezzo di cornicione al Liceo Classico di San Benedetto, finisce sull'auto di un’impiegata e la danneggia. Fortunatamente è accaduto mercoledì pomeriggio, e non c'erano studenti o dipendenti che passavano in quella zona. Il preside ha fatto immediatamente transennare la zona ed ha comunicato l’accaduto agli organi provinciali. "Questa mattina - piega il preside Piergallini – sono arrivati i vigili del fuoco e gli ingegneri della Provincia che hanno messo in sicurezza tutta la zona interessata e a breve controlleranno tutto il cornicione dell’edificio scolastico per verificare se ci sono altre criticità, al fine di evitare che episodi del genere possano verificarsi di nuovo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si stacca un pezzo di cornicione al liceo Classico e finisce sull’auto di un’impiegata

