Si spaccia per carabiniere e rapina coppia di giovani in hotel | arrestato a Milano Marittima

Un giovane straniero, pregiudicato, è stato arrestato a Milano Marittima per aver rapinato una coppia di giovani in un hotel, spacciandosi per un carabiniere. L’episodio, avvenuto nella notte, ha portato all’arresto da parte dei Carabinieri locali. Leggi i dettagli di questo intervento delle forze dell’ordine.

Milano Marittima (Ravenna), 29 maggio 2025 – È ritenuto responsabile di rapina ai danni di una coppia di giovani, commessa in un hotel di Milano Marittima, il giovane straniero tratto in arresto nella notte tra lunedì e martedì scorsi dai Carabinieri della locale Stazione. È successo intorno alle 3 quando l’uomo, pregiudicato, simulando di essere un carabiniere, con la scusa di dover eseguire una perquisizione si è presentato presso la camera di una coppia di ragazz i che stavano soggiornando in questi giorni a Milano Marittima, nello stesso albergo dove era egli stesso alloggiato. Una volta entrato nella stanza ha minacciato i due ragazzi con una bottiglia facendosi consegnare le carte di credito e la somma contante di circa 1500 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si spaccia per carabiniere e rapina coppia di giovani in hotel: arrestato a Milano Marittima

