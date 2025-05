Si sente male mentre gioca il team lo salva

Nel cuore dell'impianto sportivo Record di via del Pilastro, un atto di coraggio e teamwork ha fatto la differenza: un corsista si è sentito male durante l'allenamento, ma grazie alla pronta reazione del team, è stato possibile salvarlo e favorire la sua ripresa. La collaborazione e la prontezza hanno di nuovo dimostrato il valore della solidarietà nello sport e nella vita.

"È stato un lavoro di squadra. Ognuno ha fatto la sua parte. E siamo felicissimi che adesso questa persona stia meglio, si stia riprendendo". Erika Nerozzi era al lavoro nell’impianto sportivo Record di via del Pilastro qualche sera fa, quando un corsista che si stava allenando sui campi da tennis si è sentito male. "Ero in vasca quando mi hanno detto che una persona era svenuta – racconta la dipendente Cusb – e sono corsa a vedere. Sono un’assistente di salvataggio, tra quelle con più anzianità, per questo hanno chiamato me". L’uomo, un cinquantaseienne, era in arresto cardiaco: "L’ho defibrillato, era la prima volta che usavo il Dae, mentre in passato ero già intervenuta in altri tipi di salvataggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si sente male mentre gioca, il team lo salva

Approfondimenti da altre fonti

Si sente male mentre gioca, il team lo salva; La famiglia è in crociera e il figlioletto di due anni muore mentre gioca; Arresto cardiaco mentre gioca a tennis: trasportato col Pegaso in ospedale; Un bambino di 11 anni è morto colto da malore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Si sente male mentre gioca, il team lo salva - L’uomo, un cinquantaseienne, era in arresto cardiaco: "L’ho defibrillato, era la prima volta che usavo il Dae, mentre in passato ero già intervenuta in altri tipi di salvataggio". 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

Malore mentre gioca a calcetto: salvato un 52enne a Soci - BIBBIENA – Si sente male mentre gioca a calcetto, 52enne salvato dai presenti e dal tempestivo intervento dei sanitari. È accaduto a Soci, frazione del comune di Bibbiena, nella mattinata di oggi (18 ... 🔗Secondo msn.com

Si sente male mentre gioca a padel e muore, sequestrato il centro sportivo: non c’era il defibrillatore - L’uomo è svenuto durante una partita davanti a suo figlio e non si è più ripreso. Secondo gli inquirenti il centro sportivo non sarebbe stato dotato di defibrillatore: sequestrato dai Nas. 🔗Secondo fanpage.it

SI SENTE MALE MENTRE GIOCA A CALCIO: GRAVE 16enne