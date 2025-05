Si scioglie la band “La Maschera” l’annuncio di Roberto Colella | “Una mia decisione”

La band "La Maschera" si prepara a chiudere un capitolo con il suo tour finale il 19 agosto, portando alla luce un tema profondo: la fine delle relazioni. Roberto Colella, leader del gruppo, racconta come la sua decisione nasca dalla difficoltà di superare un legame fondamentale. In un’epoca in cui le connessioni umane sono più fragili che mai, questo annuncio invita a riflettere su cosa significhi davvero l'amicizia. Un evento da non perdere!

La band si scioglierà al termine del tour, prevista per il 19 agosto. L'annuncio di Roberto Colella: "Non sono stato in grado di superare la fine di un rapporto d'amicizia che era per me unico e fondamentale".

