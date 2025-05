Si schianta in moto muore centauro di 57 anni

Tragico incidente a Limidi: Ermes Benatti, 57 anni, ha perso la vita in moto mentre si recava al lavoro, attraversando una strada a lui familiare. La motorcyclista, noto nel carpigiano, ha avuto un gravissimo incidente poco dopo le 13, sconvolgendo l'intera comunità .

Stava andando al lavoro a Limidi, aveva il turno del pomeriggio, e con la sua motocicletta stava percorrendo la strada ormai ‘familiare’ che faceva ogni giorno. Ma nello stabilimento di Limidi non c’è mai arrivato. Il carpigiano Ermes Benatti, 57 anni, ha perso la vita ieri poco dopo le 13 mentre, in sella alla sua Kawasaki bianca, percorreva via Cavata, nella prima periferia di Carpi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava transitando su via Cavata, da Cibeno (quartiere in cui risiedeva con la madre) verso Limidi quando, all’altezza di via Tre Ponti, si è violentemente scontrato con una macchina Fiat 500X guidata da una donna di 73 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta in moto, muore centauro di 57 anni

