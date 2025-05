Si finge corriere per entrare in casa di un professionista poi la rapina

Un rapinatore si è finto corriere per entrare nell’abitazione di un professionista di Aversa, sfruttando una finta consegna per mettere a segno un colpo. L’episodio, avvenuto nella tarda mattinata, evidenzia i rischi di questa tecnica fraudolenta che mette a repentaglio la sicurezza delle abitazioni.

Si è finto un corriere che doveva consegnare un plico. Questa la tecnica utilizzata dal rapinatore che è entrato in azione all’interno dell’abitazione di un professionista di Aversa, molto conosciuto in città anche per i suoi trascorsi in politica. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Si finge corriere per entrare in casa di un professionista, poi la rapina

