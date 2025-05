Sì del Senato alla pene più severe per chi maltratta gli animali | la riforma è legge

Il Senato ha approvato una nuova legge che inasprisce le pene per chi maltratta gli animali, prevedendo carcere fino a 4 anni e multe fino a 60.000 euro. Questa riforma rappresenta un passo importante nella tutela degli animali, anche se alcune associazioni criticano le sanzioni come ancora insufficienti.

La proposta di legge per inasprire le pene per chi maltratta gli animali è stata approvata anche al Senato. Chi uccide un animale rischia il carcere da 6 mesi fino a 4 anni e una multa fino a 60.000 euro. La riforma è legge ma alcune associazioni di tutela animale lamentano previsioni insufficienti a fare da argine in difesa degli animali.