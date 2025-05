Si cerca la tregua a Gaza | Israele accetta la proposta Witkoff Hamas deluso dalle mancate garanzie Al via 22 nuove colonie

Si apre uno spiraglio di pace a Gaza: Israele ha accettato l'ultima proposta dell'inviato americano Steve Witkoff, mentre Hamas esamina con responsabilità, nonostante la delusione per alcune mancate garanzie. Intanto, si pergiungono 22 nuove colonie e si intensificano le tensioni nella regione.

Uno spiraglio, per quanto flebile, sembra essersi aperto per una tregua a Gaza. Israele ha accettato di andare avanti con l'ultima proposta avanzata dall'inviato americano Steve Witkoff, mentre Hamas la starebbe ancora esaminando «con senso di responsabilità», pur avendo fatto trapelare la propria «delusione» ritenendo il piano sbilanciato a favore dello Stato ebraico.

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio" - Hamas ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, dopo intense trattative con gli Stati Uniti. 🔗continua a leggere

