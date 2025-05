Si apre una voragine a Monza operai al lavoro

Una voragine si è aperta improvvisamente nel centro di Monza, creando timori tra i residenti e gli operai sul posto. L'incidente si è verificato giovedì 29 maggio in viale Sicilia, all’incrocio con via Correggio, mentre sono in corso i controlli per chiarire le cause.

Paura a Monza: si apre una voragine in mezzo alla strada. Il fatto, come ci riferisce Salvatore Russo presente sul luogo, è accaduto intorno alle 20 di oggi giovedì 29 maggio. Per motivi ancora in fase di accertamento l’asfalto ha ceduto in viale Sicilia, all’incrocio con via Correggio proprio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Si apre una voragine a Monza, operai al lavoro

