Si apre una buca e la ruota di un’auto che transitava sulla strada resta incastrata

Una buca improvvisa in Via Giovanni Capece Minutolo, zona Camaro, ha causato disagi, lasciando una vettura incastrata con una ruota anteriore. Vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti per i soccorsi e gli accertamenti necessari.

Disagi in Via Giovanni Capece Minutolo, per una buca che si è improvvisamente aperta sulla strada in zona Camaro. Stamani una utilitaria guidata da un uomo è rimasta incastrata nella buca con la ruota anteriore. Sul posto vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Si apre una buca e la ruota di un’auto che transitava sulla strada resta incastrata

Cosa riportano altre fonti

Messina, cede l'asfalto: si apre nella notte una buca in via Capece Minutolo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Si apre buca nella strada sotto le ruote di un camion in via Guido Monaco - Una grande buca si apre sotto le ruote di un camion nel centro di Arezzo, in via Guido Monaco. E' successo oggi, giovedì 22 maggio, sul lato delle Poste Centrali. Erano le 10 circa. Sembra che il mezz ... 🔗Scrive corrierediarezzo.it

Buca profonda 60 centimetri si apre vicino all’ospedale di Pavia: sfondate le ruote di oltre trenta auto - Una buca profonda circa 60 centimetri è comparsa ... Più di dieci conducenti hanno dovuto chiamare il carro attrezzi per portare le auto a riparare, finendo anche per intasare la viabilità ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Bucano una gomma e infrangono il finestrino di un’auto in sosta per rubare la ruota di scorta - Ad un certo punto il richiedente notava che uno dei due soggetti si avvicinava ad un’auto parcheggiata lì vicino e, con un gesto repentino, riusciva a infrangere uno dei finestrini dell’autovettura ... 🔗Segnala nextstopreggio.it

14/11/2019 - AUTOCISTERNA PRECIPITA DA UN VIADOTTO IN SLOVENIA: MORTO IL CONDUCENTE