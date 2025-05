Si accascia durante una festa morta una studentessa di 18 anni | stavano festeggiando la fine dell’anno scolastico

Durante i festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico nei pressi di Somma Lombardo, una studentessa di 18 anni si è improvvisamente accasciata e ha purtroppo perso la vita a causa di un malore improvviso. Un evento tragico che ha scosso l'intera comunità: ecco i dettagli.

Una studentessa di 18 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti per l'imminente fine dell'anno scolastico nei pressi di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Stando a quanto riferito, la causa del decesso sarebbe da ricondurre a un malore improvviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Si accascia durante una festa, morta una studentessa di 18 anni: stavano festeggiando la fine dell’anno scolastico

