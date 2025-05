Shock Garnacho la frase pronunciata da Amorim non lascia dubbi | cosa succede con il Napoli

Lo shock Garnacho scuote il mondo del calcio: le parole di Amorim chiariscono la tensione tra l’attaccante del Manchester United e il Napoli. Alejandro Garnacho, protagonista indiscusso ma complicato, si trova al centro di un duello tra i top club europei, alimentando i rumors sul suo futuro.

Alejandro Garnacho continua ad essere l’uomo del momento, ma in negativo. Il futuro del talento argentino è sempre più in bilico. L’amore tra Alejandro Garnacho e il Manchester United è giunto ai titoli di coda, forse già da tanto. Negli ultimi mesi, l’argentino è stato a lungo nel mirino del Napoli, il quale però non ha affondato il colpo a causa delle richieste folli dei Red Evils. Alcune settimane dopo, però, la musica potrebbe cambiare vista l’incredibile frase pronunciata da Ruben Amorim, tecnico della squadra inglese. Amorim scarica Garnacho: “Prega di trovare un nuovo club”. Tra Ruben Amorim e Alejandro Garnacho non scorre certamente buon sangue. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it