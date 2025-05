Sguardi d' arte appuntamento al Parco Archeologico di Mirabella Eclano

Vivi un pomeriggio emozionante al Parco Archeologico di Mirabella Eclano con “Sguardi d’Arte – Arte e Archeologia”, l’evento gratuito di sabato 31 maggio 2025 alle 17:00. Un’esperienza unica che combina ricostruzioni storiche e l’arte visiva, offrendoti uno sguardo affascinante sull’antichità e la creatività.

Sabato 31 maggio 2025, alle ore 17:00, il Parco Archeologico di Aeclanum si trasforma ospita “Sguardi d’Arte – Arte e Archeologia”, un evento gratuito che unisce la suggestione della rievocazione storica alla potenza espressiva dell’arte visiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sguardi d'arte, appuntamento al Parco Archeologico di Mirabella Eclano

