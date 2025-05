Sfilata con rievocazione storica della Belle Epoque a Mondello

Vivi un’incantevole giornata di moda e storia con la sfilata rievocativa della Belle Époque a Mondello, uno degli angoli più affascinanti della costa palermitana. Questo evento, “La splendida Mondello”, celebra le bellezze del litorale e le delizie gastronomiche della borgata marinara, offrendo un’esperienza unica tra eleganza d’altri tempi e tradizione locale.

Valorizzare il litorale di Mondello e le tipicità gastronomiche della borgata marinara che sorge sulla costa Nord Occidentale di Palermo, icona della città balneare per eccellenza. È l'obiettivo della manifestazione "La splendida Mondello", in programma per giovedì 29 maggio alle 17:30

