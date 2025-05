Sfide solidali dopo il Covid Progetto compie cinque anni | Ora puntiamo ai più giovani

Dal suo lancio durante i primi mesi della pandemia di Covid, il progetto solidale "Nessuno si salva da solo" ha raggiunto i cinque anni di attività, rafforzando il suo ruolo nel sostegno alle persone in difficoltà. Ora, con una nuova sfida, puntiamo a coinvolgere maggiormente i giovani, per costruire una solidarietà ancora più forte e condivisa nella comunità.

Nato nei primi mesi dell’emergenza Covid, un gruppo di persone ha avvertito la necessità di devolvere una piccola quota del proprio reddito per alcuni mesi a favore di un fondo a sostegno di persone o famiglie che si trovano in difficoltà: cinque anni dopo, il progetto " Nessuno si salva da solo " ha un ruolo centrale nella solidarietà cittadina. Martedì sera, i componenti del sodalizio si sono incontrati per fare il punto sulla gestione del progetto promosso da numerose associazioni, sui risultati ottenuti e sulle prospettive future. Finora da 380 donatori sono stati raccolti 350mila euro che hanno sostenuto 270 famiglie e attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfide solidali dopo il Covid. Progetto compie cinque anni : "Ora puntiamo ai più giovani"

