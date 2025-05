Sfide in spiaggia con le Olimpiadi di Miss Mamma italiana

Scopri le emozionanti sfide sulla spiaggia durante le Olimpiadi di Miss Mamma Italiana a Cesenatico, dove le mamme più straordinarie si sono sfidate in divertenti e coinvolgenti prove di abilità. Un appuntamento imperdibile che celebra la bellezza, la simpatia e la spirito di squadra delle mamme italiane, in un’atmosfera di festa e solidarietà.

A Cesenatico sono state incoronate le vincitrici dell’ottava edizione delle Olimpiadi di Miss Mamma Italiana. Dopo aver allestito il quartier generale all’Hotel Royal di Valverde, si sono sfidate le vincitrici delle edizioni precedenti del concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italia, organizzato dalla società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Le finaliste si sono cimentate in diverse attività sportive sulla spiaggia del Bagno Stella, come i tiri ai calci di rigore, i tiri a canestro, la gara di bocce e la realizzazione dei castelli di sabbia. Per non farsi mancar nulla, le mamme sono state impegnate sulla pista del kartodromo "Mini Moto" di San Mauro Mare, per una gara a cronometro sui go kart, dove, come ospite d’onore è intervenuto Manuel Spinelli, il campione italiano di "Ape Proto", che ha illustrato alle mamme le tecniche per essere vincenti in pista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfide in spiaggia con le Olimpiadi di Miss Mamma italiana

A Valverde di Cesenatico sono andate in scena le 'Olimpiadi' di Miss Mamma Italiana - Lo scorso fine settimana, Valverde di Cesenatico ha ospitato le emozionanti "Olimpiadi di Miss Mamma Italiana", organizzate dalla Società Te. 🔗continua a leggere

