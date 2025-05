Sevizie al figlio neonato per monetizzare | 22enne rischia il rinvio a giudizio

Scopri i rischi e le conseguenze di un caso inquietante di sevizie a un neonato, come quello di un 22enne che rischia il rinvio a giudizio per aver causato gravi danni fisici al proprio figlio di soli 5 mesi. Un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulle truffe ai sussidi statali.

Allucinanti menomazioni al figlio neonato di appena 5 mesi con il chiaro proposito di accedere a sussidi statali e soprattutto per ricevere un risarcimento dall'ospedale che lui stesso avrebbe accusato in relazioni ai danni fisici emersi nel piccolo. Un 22enne sinti residente a Camisano Vicentino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sevizie al figlio neonato per monetizzare: 22enne rischia il rinvio a giudizio

