Servizio Civile 2025 pubblicato bando regionale per 2 posti nell' hub Spazio 13

Scopri il servizio civile 2025: il bando regionale, pubblicato recentemente, offre 2 posti presso l’Hub Spazio 13 di Bari e 134 opportunità in tutta la Puglia. Hai tempo fino al 19 giugno per candidarti e contribuire a progetti di grande impatto nella Rete Galattica, dedicati ai giovani residenti in regione.

C'è tempo fino al prossimo 19 giugno per partecipare all’avviso pubblico per la selezione di 134 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile regionale all’interno della Rete Galattica, di cui 2 nel “nodo” di Bari. L’iniziativa regionale si rivolge a tutti i giovani residenti in Puglia di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Servizio Civile 2025, pubblicato bando regionale per 2 posti nell'hub Spazio 13

Al via progetto Servizio civile regionale: due posti liberi per giovani tra 18 e 28 anni - Al via il progetto di servizio civile regionale a Francavilla Fontana, con due posti disponibili per giovani tra 18 e 28 anni. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Servizio Civile 2025 Pubblicato Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Graduatorie 2025/26 Servizio Civile Universale; Due giovani per Servizio Civile Regionale progetto Galattica al Comune di Monte Sant’Angelo, domande entro 19 giugno - Comune Monte Sant'Angelo; Avviso di convocazione per il Servizio Civile Universale - Progetto “In Reading 2024”; Servizio civile universale, ok del Dipartimento Politiche giovanili alle graduatorie. Il nuovo ciclo inizia il 28 maggio 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Servizio Civile 2025, pubblicato bando regionale per 2 posti nell'hub Spazio 13 - I candidati ammessi, per un anno, dal lunedì al venerdì, dovranno prestare la propria attività nella struttura del quartiere Libertà ... 🔗Segnala baritoday.it

Cia: Servizio civile agricolo realtà, manca solo ultimo step - Roma, 29 mag. (askanews) – “Il mondo agricolo ha il suo il Servizio Civile Universale ad hoc. Finalmente è stato pubblicato il Decreto con le graduatorie di valutazione dei progetti dedicati, che ... 🔗Si legge su askanews.it

Servizio civile regionale. Al via il primo Avviso Volontari in Puglia - Servizio civile regionale. Al via il primo Avviso Volontari in Puglia: selezione di 134 giovani volontari da impiegare in vari progetti ... 🔗Segnala grottaglieinrete.it