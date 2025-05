Servizio al collasso Basta chiacchiere ora servono i fatti | i lavoratori Abc sul piede di guerra

Il servizio al collasso richiede interventi concreti, non parole vuote: i lavoratori ABC sono sul piede di guerra. La richiesta è chiara e immediata, come sottolineato dal vicesegretario dell’Ugl Psa Marco Iannarilli, che critica lo stallo politico che ancora ostacola azioni decisive per migliorare la situazione.

"Basta chiacchiere, vogliamo azioni". Non le manda a dire il vicesegretario nazionale dell'Ugl Psa Marco Iannarilli che spiega: "Sono passati più di due anni dall'insediamento di questa amministrazione e la situazione non è affatto migliorata. Siamo di fronte a uno stallo politico imbarazzante e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - "Servizio al collasso. Basta chiacchiere, ora servono i fatti": i lavoratori Abc sul piede di guerra

Approfondimenti da altre fonti

Renzi, PD e le chiacchiere sul servizio civile - Renzi fa chiacchiere e annunci, ma la realtà è un'altra cosa. Da una parte annuncia un bellissimo servizio civile (e promette campagne di ascolto, incontri, raccolte di proposte, ecc ... 🔗Si legge su huffingtonpost.it