Serie C maxi penalizzazione per Messina e Triestina | rinviata l' udienza per il Foggia

Il Tribunale Federale Nazionale ha applicato una maxi penalizzazione alle squadre di Messina e Triestina, con rispettivi -14 e -9 punti, per violazioni amministrative accertate. L'udienza per il Foggia è stata rinviata, mentre le sanzioni rappresentano un duro colpo per i club coinvolti nell'ambito delle inadempienze segnalate dalla Covisoc.

Mano pesante del Tribunale Federale Nazionale, che ha sanzionato con 14 punti di penalizzazione il Messina e con 9 punti la Triestina per violazioni amministrative I due club erano stati deferiti dalla Procura, in seguito alle segnalazioni della Covisoc, per il diverse inadempienze, peraltro.

Acr Messina stangato con 14 punti di penalizzazione - L'Acr Messina ha ricevuto una severa sanzione di 14 punti di penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale a causa del mancato pagamento di stipendi e contributi ad aprile. 🔗continua a leggere

