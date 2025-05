Serie C che stangata per Messina e Triestina | 14 e 9 punti di penalità per la prossima stagione

Le notizie per la Serie C sono deludenti: Messina e Triestina affrontano una pesante penalizzazione di 14 e 9 punti per la prossima stagione. Questa stangata complica significativamente il futuro delle due squadre, che si sono concluse ai playout nella stagione 2024-25.

Pessime notizie per la Triestina e per l`ACR Messina, che hanno chiuse la stagione di Serie C 2024-25 entrambe ai playout, seppur con un esito. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

