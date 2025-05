Serie B pareggio a reti bianche in Cremonese-Spezia | si deciderà tutto al ritorno

La finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia si decide nel ritorno dopo uno 0-0 all’andata, lasciando tutto aperto. La sfida promette emozioni e suspense, con la promozione ancora in bilico e da decidere nella gara di ritorno.

Pareggio a reti bianche nell’andata della finale dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia: si deciderà tutto al ritorno. Il primo atto dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia ha rimandato i discorsi promozione alla gara di ritorno. Allo stadio Zini, la gara d’andata è terminata 0-0. Un pareggio a reti bianche che sta stretto ai padroni di casa, mentre soddisfa decisamente la squadra di Luca D’Angelo. Nel caso in cui anche il ritorno dovesse concludersi in pareggio, a tornare in Serie A sarebbero i liguri. Il motivo è legato al regolamento: in caso di parità, a essere promossa sarebbe la squadra meglio classificata nella regular season (terzo lo Spezia con 66 punti, quarta la Cremonese con 61). 🔗 Leggi su Sportface.it

Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A

Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Serie B, pareggio a reti bianche in Cremonese-Spezia: si deciderà tutto al ritorno

Cremonese-Spezia 0-0, pareggio che avvicina gli uomini di D'Angelo alla Serie A: basterà loro un pareggio al Picco

SERIE B - Cremonese-Spezia, il fattore campo pesa nelle quote, per i bookie grigiorossi favoriti nella finale di andata dei playoff

Come scrive napolimagazine.com: Saranno Cremonese e Spezia a giocarsi l'ultimo posto per la prossima Serie A, già conquistata da Sassuolo e Pisa. Nella finale di andata dei playoff di Serie B, i bookie vedono favorita la squadra di ...