Serie B | Monza Venezia ed Empoli retrocesse con paracadute economico

Dalla Serie A alla Serie B, tre storiche squadre – Monza, Venezia ed Empoli – sono state retrocesse, con quest’ultima favorita da un paracadute economico. Mentre il Monza era già stabilito, il Venezia ha visto il suo destino segnato in modo inaspettato, e l’Empoli ha subito l’ultimo colpo nell’ultima giornata. Ora, tutte puntano a risalire subito in massima divisione.

Da domenica scorsa sono note le tre squadre retrocesse in serie B: il Monza era stabilito da tempo, il Venezia era nell’aria anche se non scontato, l’ Empoli è stata la vittima dell’ultima giornata della massima serie. Tre formazioni che in teoria avranno ambizioni nel prossimo campionato cadetto. Sulla carta, infatti, delle tre retrocesse la scorsa estate solo il Sassuolo ha disputato un campionato a parte o quasi ed è tornato subito in A, Salernitana e Frosinone sul campo (il resto si vedrà) sono finite addirittura ai playout. Per le tre retrocesse scatta come è ormai abitudine il ‘ paracadute ’ ossia il contributo economico dalla Lega per attutire l’impatto finanziario della discesa di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie B: Monza, Venezia ed Empoli retrocesse con paracadute economico

Monza batte Udinese 2-1: Caprari e Keità Balde evitano record negativo in Serie A - Il Monza, pur essendo già matematicamente retrocesso, trova un riscatto morale battendo 2-1 l’Udinese in trasferta. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie B: Monza, Venezia ed Empoli retrocesse con paracadute economico; Empoli e Venezia retrocedono in serie B con il Monza, impresa salvezza per Lecce e Parma; Serie B, retrocesse e paracadute: ecco quanto incasseranno Monza, Venezia ed Empoli; Paracadute retrocessione: quanto incassano Empoli, Venezia e Monza dopo la discesa in Serie B. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie B: Monza, Venezia ed Empoli retrocesse con paracadute economico - Monza, Venezia ed Empoli retrocesse in Serie B ricevono il paracadute economico dalla Lega A per attutire l'impatto finanziario. 🔗Da msn.com

Monza, Empoli e Venezia retrocesse in B: i giocatori che potrebbero restare al fantacalcio - 29 Maggio 2025 - 08:30 Quali giocatori di Monza, Empoli e Venezia potrebbero restare in Serie A e al fantacalcio? Franco Capalbo Empoli, Monza e Venezia hanno salutato la Serie A, ma quali giocatori p ... 🔗Scrive msn.com

Serie A, Venezia ed Empoli in B col Monza: Parma e Lecce salvi dopo le imprese “troppo” facili con Atalanta e Lazio - Serie A, Lecce e Parma si salvano con due imprese un po' facilitate da Lazio e Atalanta, mentre Venezia ed Empoli accompagnano il Monza in Serie B ... 🔗Come scrive sport.virgilio.it

VENEZIA-MONZA 1-0 | HIGHLIGHTS | Fila Sees Red After Scoring Winner | Serie A 2024/25